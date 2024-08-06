قرار لنهرا بإخلاء بلدة كرم سده من السوريين غير الشرعيين

اصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارًا طلب فيه من المدير الاقليمي لأمن الدولة في الشمال اجلاء السوريين غير الشرعين في بلدة كرم سده قضاء زغرتا.



وجاء في نص القرار: "جانب المدير الاقليمي لأمن الدولة، للإطلاع وتكليف مؤازرة البلدية المعنية وإبلاغ السوريين غير الشرعي - وجوب الإخلاء خلال مهلة ١٥ يوم على أن يصار إلى إعادة الكشف في نهاية المهلة وفي حال عدم التقيد إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر والإفادة."