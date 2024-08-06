الأمن العام: لعدم ارتداء بزّاتنا العسكرية دون إذن

شدّدت المديرية العامة للأمن العام على ضرورة عدم ارتداء أو استخدام البزّات العسكرية "الجديدة" أو "القديمة" العائدة للأمن العام ومتمماتها من أي جهة أو شخص دون إذن قانوني بذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .