الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مروج مخدرات في الرملة البيضاء في قبضة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
2024-08-06 | 08:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مروج مخدرات في الرملة البيضاء في قبضة إستقصاء بيروت
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لتوقيف المتورطين بتجارة وترويج المخدرات في مدينة بيروت، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت حول قيام شخص بترويج مواد مخدرة، على متن دراجة آلية، في محلة الرملة البيضاء.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر المفرزة من تحديد هويته، وتبين أنه يدعى: س. ر. (مواليد عام 1992، لبناني)، بتاريخ 03-08-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفه، بالجرم المشهود، في المحلة المذكورة أعلاه، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أسود وأحمر من دون لوحات، تم ضبطها، وضبط كمية من المخدرات المعدة للترويج، وهي على الشكل الاتي:
/43/ كيسًا شفافًا يحتوي كل منها على حوالي /0،5/ غ. من مادة الكوكايين
/16/ كيسًا شفافًا يحتوي كل منها على حوالي /20/ غ. من مادة حشيشة الكيف
/3/ أكياس يحتوي كل منها على حوالي /50/ غ. من مادة حشيشة الكيف
كيس نايلون لون زيتي بداخله حوالي /25/ غ. من مادة حشيشة الكيف
/7/ أكياس يحتوي كلّ منها على حوالي /7/ غ. من مادة الماريجوانا
كيس نايلون شفاف بداخله /28/ حبة كبتاغون
قارورة زجاجيّة بداخلها مادّة شفّافة سائلة نوع "كيتامين"
كيس نايلون شفاف بداخله /15/ حبة من مادة XTC
كيس شفاف نايلون بداخله بقايا من مادة حشيشة الكيف بحجم حبة اللوز
مبلغ وقدره /745/ دولارًا أميركيًا، وحوالي /2،500،000/ ل.ل
هاتف خلوي.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مخدرات
الرملة
البيضاء
إستقصاء
بيروت
الأمن العام: لعدم ارتداء بزّاتنا العسكرية دون إذن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-06-24
مطلوب بجرائم تجارة مخدرات والتعامل بأدوية مزورة وغش في المواد الصيدلانية أوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
2024-06-24
مطلوب بجرائم تجارة مخدرات والتعامل بأدوية مزورة وغش في المواد الصيدلانية أوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
0
أمن وقضاء
2024-08-03
في خلدة وبالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروجي مخدرات
أمن وقضاء
2024-08-03
في خلدة وبالجرم المشهود... شعبة المعلومات أوقفت مروجي مخدرات
0
أمن وقضاء
2024-07-24
قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات في الشويفات وخلدة
أمن وقضاء
2024-07-24
قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات في الشويفات وخلدة
0
أمن وقضاء
2024-07-09
بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في محلة طريق المطار!
أمن وقضاء
2024-07-09
بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في محلة طريق المطار!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:58
الأمن العام: لعدم ارتداء بزّاتنا العسكرية دون إذن
أمن وقضاء
07:58
الأمن العام: لعدم ارتداء بزّاتنا العسكرية دون إذن
0
أمن وقضاء
05:14
قرار لنهرا بإخلاء بلدة كرم سده من السوريين غير الشرعيين
أمن وقضاء
05:14
قرار لنهرا بإخلاء بلدة كرم سده من السوريين غير الشرعيين
0
أمن وقضاء
05:11
إندلاع حريق كبير في بلدة إده - جبيل
أمن وقضاء
05:11
إندلاع حريق كبير في بلدة إده - جبيل
0
أمن وقضاء
04:35
مركز عمليات طوارىء الصحة: 4 شهداء في الغارة على ميفدون وجريح في الغارة على الخيام
أمن وقضاء
04:35
مركز عمليات طوارىء الصحة: 4 شهداء في الغارة على ميفدون وجريح في الغارة على الخيام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-05
"جمهوري الغالي"... هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب في أول رسالة صوتية مسجّلة لها! (فيديو)
فنّ
2024-08-05
"جمهوري الغالي"... هذا ما قالته شيرين عبد الوهاب في أول رسالة صوتية مسجّلة لها! (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:49
بيرم طلب من مجالس العمل التحكيمية إستئناف عملهم
أخبار لبنان
06:49
بيرم طلب من مجالس العمل التحكيمية إستئناف عملهم
0
آخر الأخبار
2024-06-25
منصوري خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان: منذ بداية الأزمة حتى اليوم شهد الإقتصاد إنكماشًا وانخفض الدخل القومي من حوالى 55 مليار إلى أقل من 20 مليار دولار وفقدت الليرة اللبنانية حوالى 98% من قيمتها
آخر الأخبار
2024-06-25
منصوري خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان: منذ بداية الأزمة حتى اليوم شهد الإقتصاد إنكماشًا وانخفض الدخل القومي من حوالى 55 مليار إلى أقل من 20 مليار دولار وفقدت الليرة اللبنانية حوالى 98% من قيمتها
0
أخبار لبنان
2024-07-31
حزب الله ينعى هنية: شهادته ستجعل عزيمة المقاومين أقوى في مواجهة العدو
أخبار لبنان
2024-07-31
حزب الله ينعى هنية: شهادته ستجعل عزيمة المقاومين أقوى في مواجهة العدو
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
07:11
القوات الأمنية القطرية تلعب دورًا في تأمين مطار شارل ديغول خلال الأولمبياد
رياضة
07:11
القوات الأمنية القطرية تلعب دورًا في تأمين مطار شارل ديغول خلال الأولمبياد
0
أخبار لبنان
04:45
وزيرا الخارجية المصريّ واللبنانيّ: وقف الحرب على غزة هو الخطوة الأولى نحو عدم الانزلاق إلى حرب شاملة
أخبار لبنان
04:45
وزيرا الخارجية المصريّ واللبنانيّ: وقف الحرب على غزة هو الخطوة الأولى نحو عدم الانزلاق إلى حرب شاملة
0
أخبار دولية
16:42
واشنطن: التصعيد في الشرق الأوسط ليس من مصلحة إيران
أخبار دولية
16:42
واشنطن: التصعيد في الشرق الأوسط ليس من مصلحة إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد دخوله الدراما والدراسة تعرفوا إلى المغني الصاعد... الذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد دخوله الدراما والدراسة تعرفوا إلى المغني الصاعد... الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
القطاع الصحي في لبنان: من ممتاز في تموز الـ٢٠٠٦ إلى صعب في طوفان الأقصى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
القطاع الصحي في لبنان: من ممتاز في تموز الـ٢٠٠٦ إلى صعب في طوفان الأقصى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جنوب لبنان يُقصف بالفوسفور وهجوم مدفعي اسرائيلي يشعل حريقا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جنوب لبنان يُقصف بالفوسفور وهجوم مدفعي اسرائيلي يشعل حريقا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بو حبيب إلى مصر لمتابعة جهود لجم التدهور وتواصل مع الأردن
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بو حبيب إلى مصر لمتابعة جهود لجم التدهور وتواصل مع الأردن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعرفوا على ندى كوسا ملكة جمال لبنان في اول مقابلة اعلامية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعرفوا على ندى كوسا ملكة جمال لبنان في اول مقابلة اعلامية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الولايات المتحدة الاميركية تدخل بقوة على خط التهدئة بالشرق الاوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الولايات المتحدة الاميركية تدخل بقوة على خط التهدئة بالشرق الاوسط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:27
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قتل علي جمال الدين جواد وهو قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة عبا جنوبي لبنان
خبر عاجل
15:27
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قتل علي جمال الدين جواد وهو قائد في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في منطقة عبا جنوبي لبنان
2
خبر عاجل
10:00
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
خبر عاجل
10:00
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل قوي ومتواصل فوق مناطق لبنان
3
خبر عاجل
06:35
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
خبر عاجل
06:35
طيران الشرق الأوسط: الرحلات لأيام 6 و7 و8 آب 2024 تبقى على مواعيدها باستثناء بعضها
4
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
خبر عاجل
10:09
المقاتلات الإسرائيلية تخرق جدار الصوت مجدداً فوق لبنان
5
آخر الأخبار
17:51
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعراقيين: الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية
آخر الأخبار
17:51
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وعراقيين: الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية
6
آخر الأخبار
15:55
ادرعي: نظرًا للأنباء التي يتم تداولها في الساعة الأخيرة أود التوضيح انه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية
آخر الأخبار
15:55
ادرعي: نظرًا للأنباء التي يتم تداولها في الساعة الأخيرة أود التوضيح انه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية
7
فنّ
12:47
صور جديدة من زفاف دانييلا وناصيف... فهل تعرفتم إلى عائلة العروس؟ (صور)
فنّ
12:47
صور جديدة من زفاف دانييلا وناصيف... فهل تعرفتم إلى عائلة العروس؟ (صور)
8
اقتصاد
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:17
إنخفاض في أسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More