الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطن في بلدة عقتنيت - الجنوب

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة عقتنيت - الجنوب منزل المواطن المطلوب (ا.س.) وأوقفته لإقدامه على إطلاق النار، وضبطت في حوزته كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.