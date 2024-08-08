غارة إسرائيلية إستهدفت ليلًا منزلًا غير مأهول في الدوير

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الثالثة والربع من بعد منتصف الليل عدوانًا جويًا حيث شن غارة عنيفة على بلدة الدوير، مستهدفًا منزلًا غير مأهول في حي ريشوم ودمرته بالكامل.



وعلى الفور، حضرت الى المكان المستهدف فرق الاسعاف حيث لم يفد عن وقوع اصابات.



وتسببت الغارة أيضًا بتحطم عشرات المنازل وألواح الطاقة الشمسية في محيط المنزل المستهدف.