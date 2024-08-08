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قوى الأمن: توقيف لص محترف نفذ أكثر من 50 عملية سرقة بطاريات سيارات

أمن وقضاء
2024-08-08 | 03:20
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قوى الأمن: توقيف لص محترف نفذ أكثر من 50 عملية سرقة بطاريات سيارات
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قوى الأمن: توقيف لص محترف نفذ أكثر من 50 عملية سرقة بطاريات سيارات

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بسرقة بطاريات السيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديده وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته ويدعى:
- م. أ. (من مواليد عام ١٩٨٤، سوري).

وبتاريخ 19-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة وسط بيروت أثناء تنفيذه عملية سرقة بطارية سيارة مركونة في المحلة، وضبطت بحوزته بطاريتين.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه أكثر من /50/ عملية سرقة بطاريات سيارات مركونة في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان منها: الأشرفية، البسطة، النهر، وسط بيروت، الدورة، سن الفيل، المنصورية، الحازمية، والضبية.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 

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