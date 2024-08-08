مركز عمليات طوارىء الصحة: 3 جرحى جراء غارة يارين

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة يارين أدت في حصيلة أولية إلى جرح ثلاثة أشخاص.