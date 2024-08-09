أحد أخطر مصنّعي المخدّرات وشركاء له في قبضة مكتب مكافحة المخدّرات المركزيّ والمجموعة الخاصّة

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزيّ في وحدة الشّرطة القضائيّة عن أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرائم تصنيع حبوب الكبتاغون وتهريبها.



وحددت عناصر المكتب هويّته، وتبيّن أنه يُدعى: م. ج. (من مواليد عام 1984، لبنانيّ)، وفق بيان صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة.



وأكّد البيان أنّه أحد أكبر مهربي المخدّرات إلى الكويت، ومِصر، والمملكة العربيّة السعوديّة، والعراق، وليبيا، وتركيا، ومطلوب للقضاء بموجب أكثر من عشرين ملاحقة قضائيّة بجرائم تهريب المخدّرات وتصنيعها، وتجارتها، وترويجها.



وحُددت أرقام الهواتف الخليويّة التي يستخدمها، والسيّارات التي يتنقّل على متنها، والمنازل والأماكن التي قد يرتادها.



ورُصد تحرّك مشبوه لإحدى سيّاراته من أحد منازله في اليرزة، فأوقفته دوريّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائيّة، في بلدة حالات، وبرفقته كل من:

- م. ز. (مواليد عام 1970، لبنانيّ)

- ا. ش. (مواليد عام 2003، سوريّة).



وأوضح البيان أنّه ضُبِطَ في حوزته جواز سفر ووثيقة زواج مزورَين.



واعترف (م. ج.) أنّه يتعاون، في عمليات صناعة وتهريب المواد المخدّرة، مع شقيق زوجته المدعو:

- ج. ش. (من مواليد عام 1979، لبنانيّ، متوارٍ عن الأنظار). وأنّه يتواصل مع المدعوّة: ز. م. (من مواليد عام 1986، لبنانيّة)، التي تقوم بمساعدته في التخفي.



وزوجته المدعوّة: ن. ش. (من مواليد عام 1985، لبنانيّة) تملك مكتبين لتحويل الأموال تستعملهما لنقل الأموال المتعلّقة بعمليّات التّهريب، مستخدمةً أسماء مموّهة.



وأنّ المدعو ح. ز. (من مواليد عام 1978، لبنانيّ)، الملقّب بالنّمس، متورّط في تصنيع المخدّرات وتأمين موادها الأوليّة، ولاسيّما حبوب الكبتاغون.



وأضاف أنه كان يقوم بتكليف المدعو: أ. ع. (من مواليد عام 1980، سوري - تركي) بنقل المخدّرات عبر المطار إلى الخارج بواسطة "البلع"، أو بواسطة التّمويه في الحقائب.



وسُطّر بلاغ بحثٍ وتحرّ بحقّ الأخير، ولدى عودته من البرازيل، أُوقف في مطار بيروت وضُبِطَ في حقيبته كميّة /8/ كلغ من الكوكايين الخام، مخبّأة بطريقة فنيّة مبتكرة في الغلاف الدّاخلي للحقيبة.



وحُددت أرقام الهواتف، التي يستخدمها (ح. ز.)، والسّيّارات التي يتنقّل بواسطتها في البقاع الشماليّ.



وأوقفته إحدى الدوريّات في محلّة "الكيّال"، وضبط بحوزته مسدّسًا حربيًّا.



واعترف بتصنيع المخدّرات واستجلاب المواد الأوليّة العائدة لتصنيع الكبتاغون، وتأمينها لتّجار المخدرات.



وضُبِط َمع الموقوفين مبلغ مالي يُقارب الـ /12،000/ دولار أميركيّ، و/3/ سيّارات، ومسدّسان حربيّان،



وأجري المقتضى القانونيّ بحقّهم، وجرى إقفال مكتبي تحويل الأموال العائدين للمدعوة (ن. ش.)، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتورّطين، بالتّنسيق مع القضاء المختصّ.