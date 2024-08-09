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الجيش: توقيف 4 مواطنين وضبط كمية من المخدرات في بلدة حربتا - البقاع

أمن وقضاء
2024-08-09 | 06:15
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الجيش: توقيف 4 مواطنين وضبط كمية من المخدرات في بلدة حربتا - البقاع
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الجيش: توقيف 4 مواطنين وضبط كمية من المخدرات في بلدة حربتا - البقاع

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حربتا – البقاع المواطنين: (ع.ر.)، (ا.خ.)، (م.ر.)، (خ.ر.)، لمحاولتهم نقل٦١٢ كلغ (حوالي ٦ ملايين و ٥٠٠ الف حبة) من حبوب الكبتاغون بواسطة شاحنة وذلك بعد إخفاء الحبوب داخل أنابيب زراعية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء.
 
 
 
 
 
 

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