الجيش: توقيف 4 مواطنين وضبط كمية من المخدرات في بلدة حربتا - البقاع

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حربتا – البقاع المواطنين: (ع.ر.)، (ا.خ.)، (م.ر.)، (خ.ر.)، لمحاولتهم نقل٦١٢ كلغ (حوالي ٦ ملايين و ٥٠٠ الف حبة) من حبوب الكبتاغون بواسطة شاحنة وذلك بعد إخفاء الحبوب داخل أنابيب زراعية.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء.