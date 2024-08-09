الفرق القتاليّة في أمن الدولة باشرت مخيّمًا تدريبيًّا في صغبين في البقاع الغربيّ

باشرت الفرق القتاليّة في المديريّة في أمن الدولة مخيّمًا تدريبيًّا في صغبين في البقاع الغربيّ، بإشراف مدرّبين متخصّصين.



ويستمرّ المخيّم لثلاثة أيّام، ستخضع الفرق، خلالها، لتدريبات تحضيريّة للبطولات المقبلة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفرق، استطاعت تحقيق نتائج مشرّفة في الفنون القتاليّة محليًّا ودوليًّا.



وتطمح إلى إنجاز دوليّ تحقّقه قريبًا، ليضاف إلى الإنجازات اللبنانيّة في عالم الفنون القتاليّة.