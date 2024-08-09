عملية دهم وتوقيف 3 أشخاص في بلدة حورتعلا - البقاع

دهمت وحدة من الجيش - تؤازرها دورية من مديرية المخابرات - منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – البقاع.



وأوقفت المواطن (و.م.)، لإطلاقه النار والسوريَّين (ب.ع.) و(م.ح.) لتجولهما داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، وفق بيان قيادة الجيش – مديرية التوجيه.



وأوضح البيان، أنّ الأوّل على تواصل مع عدد كبير من المطلوبين، فيما يعمل الثاني في خيم لزراعة الماريجوانا لمصلحة أحد المطلوبين.



وأتلفت الوحدة 3 خيم منها.



كذلك ضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات بالإضافة إلى سيارتين غير قانونيتين.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.