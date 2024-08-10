الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عصابة تبيع ليرات ذهبية مزيّفة
أمن وقضاء
2024-08-10 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عصابة تبيع ليرات ذهبية مزيّفة
حصلت في الآونة الأخيرة عمليات بيع ليرات ذهب مزيّفة، نفّذها أشخاص مجهولون من التّابعية السّورية بطريقة احتيالية، في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان، وكان آخرها بتاريخ ١٢-٧-٢٠٢٤ في بلدة المنصورية خلال قيام أحد المواطنين بشراء عدد من ليرات الذهب من شخص سوري مقابل مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي، حيث أقدم الأخير على الفرار بعد سرقة المبلغ المالي ليتبيّن للشّاري أنّ اللّيرات الذهبية مزيفة.
على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيهم وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تم تحديد هويّة أفراد العصابة، ومن بينهم كل من:
- إ. ك. (من مواليد عام ١٩٩٨، سوري)
- خ. ك. (من مواليد عام ١٩٩٤، سوري)
بتاريخي ١٢و١٦-٧-٢٠٢٤ وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأول في المنصورية، وتم ضبط ليرات ذهبية مزيّفة، وجرى توقيف الثاني في محلّة صبرا - بيروت.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات بيع ليرات ذهبية مزيّفة بطريقة احتيالية، وأن أحد أفراد عصابتهم متواجد في تركيا ويقوم بالتّواصل مع الضّحايا عبر تطبيق الـ "واتساب" ويقنعهم بشراء ليرات ذهبية بأسعار مغرية، كما يقوم أحد شركائهم بتأمين الليرات المزيّفة من سوريا فيقومان ببيعها للضّحايا وسرقة أموالهم والفرار، وبعدها يتم تقسيم المبالغ المسروقة بين أفراد العصابة.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
وحذّرت قوى الأمن الدّاخلي المواطنين الكرام، من مغبّة الوقوع ضحيّة هكذا أعمال، وتطلب منهم عدم شراء مجوهرات أو مصاغ إلّا من محلّات أو أشخاص موثوقين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
ليرات
ذهبية
مزيّفة
التالي
تعميم صورة مطلوب يوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر للهجرة...
البيطار وضع إستراتيجيته لاستجواب سياسيين وقضاة وأمنيين...لكن لن يحرج الحجار (الانباء الكويتية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
06:00
الجزائرية إيمان خليف تحصد ذهبية في الملاكمة وسط خلاف على هويتها الجنسية
رياضة
06:00
الجزائرية إيمان خليف تحصد ذهبية في الملاكمة وسط خلاف على هويتها الجنسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فرنسا تحجز مقاعدها في نهائيات الاولمبياد... واول ميدالية ذهبية لافريقيا في مسابقة الـ200 متر ركض للرجال
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فرنسا تحجز مقاعدها في نهائيات الاولمبياد... واول ميدالية ذهبية لافريقيا في مسابقة الـ200 متر ركض للرجال
0
أخبار دولية
2024-08-08
العدّاء المغربيّ حاز على ميدالية ذهبية ثالثة للعرب في ألعاب باريس الاولمبية
أخبار دولية
2024-08-08
العدّاء المغربيّ حاز على ميدالية ذهبية ثالثة للعرب في ألعاب باريس الاولمبية
0
رياضة
2024-08-07
ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤
رياضة
2024-08-07
ذهبية جديدة للعرب ونصف نهائي ناري في مسابقة كرة السلة ضمن الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:45
تدابير سير ومنع مرور في وادي شحرور يوم غد الأحد تزامنا مع إقامة سباق تسلّق الهضبة الثالث
أمن وقضاء
08:45
تدابير سير ومنع مرور في وادي شحرور يوم غد الأحد تزامنا مع إقامة سباق تسلّق الهضبة الثالث
0
أمن وقضاء
08:17
القاصر فدوى محمود عبيد غادرت ولم تعد...
أمن وقضاء
08:17
القاصر فدوى محمود عبيد غادرت ولم تعد...
0
أمن وقضاء
07:58
تعميم صورة مطلوب يوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر للهجرة...
أمن وقضاء
07:58
تعميم صورة مطلوب يوهم ضحاياه بتأمين تأشيرات سفر للهجرة...
0
صحف اليوم
00:45
البيطار وضع إستراتيجيته لاستجواب سياسيين وقضاة وأمنيين...لكن لن يحرج الحجار (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:45
البيطار وضع إستراتيجيته لاستجواب سياسيين وقضاة وأمنيين...لكن لن يحرج الحجار (الانباء الكويتية)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-06
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-06
ما هو جدار الصوت وكيف يتم اختراقه؟!
0
فنّ
2024-08-01
وسام الأمير يدخل القفص الذهبي مجددا... من هي العروس؟ (صور)
فنّ
2024-08-01
وسام الأمير يدخل القفص الذهبي مجددا... من هي العروس؟ (صور)
0
اسرار
00:53
اسرار الصحف المحلية 10-08-2024
اسرار
00:53
اسرار الصحف المحلية 10-08-2024
0
حال الطقس
01:01
طقس نهاية الاسبوع... صيفي اعتيادي دون موجات حرّ
حال الطقس
01:01
طقس نهاية الاسبوع... صيفي اعتيادي دون موجات حرّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
06:00
الجزائرية إيمان خليف تحصد ذهبية في الملاكمة وسط خلاف على هويتها الجنسية
رياضة
06:00
الجزائرية إيمان خليف تحصد ذهبية في الملاكمة وسط خلاف على هويتها الجنسية
0
أخبار لبنان
04:15
البرغوتي للـ LBCI: بإمكان اميركا إجبار اسرائيل على وقف اطلاق النار... وتعيين السنوار لا ينسف التفاوض
أخبار لبنان
04:15
البرغوتي للـ LBCI: بإمكان اميركا إجبار اسرائيل على وقف اطلاق النار... وتعيين السنوار لا ينسف التفاوض
0
أخبار دولية
23:50
مقتل أكثر من 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي لمدرسة
أخبار دولية
23:50
مقتل أكثر من 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي لمدرسة
0
أخبار دولية
15:01
تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل
أخبار دولية
15:01
تحطم طائرة على متنها 62 شخصا في البرازيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الاعتداءت الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... صيدا والناقورة
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الاعتداءت الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... صيدا والناقورة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دير القديس هيلاريون في غزة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو والتراث المهدد بالخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دير القديس هيلاريون في غزة على لائحة التراث العالمي لليونيسكو والتراث المهدد بالخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فرنسا تحجز مقاعدها في نهائيات الاولمبياد... واول ميدالية ذهبية لافريقيا في مسابقة الـ200 متر ركض للرجال
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فرنسا تحجز مقاعدها في نهائيات الاولمبياد... واول ميدالية ذهبية لافريقيا في مسابقة الـ200 متر ركض للرجال
0
أخبار لبنان
13:53
لليوم العاشر على التوالي... فعاليات SUMMER IN ACTION مستمرة في شبروح - فاريا
أخبار لبنان
13:53
لليوم العاشر على التوالي... فعاليات SUMMER IN ACTION مستمرة في شبروح - فاريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات النقل المشترك بمرحلتها الثانية تفتح خلال ايام خط نهر الموت - بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
باصات النقل المشترك بمرحلتها الثانية تفتح خلال ايام خط نهر الموت - بعبدا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
09:30
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة معاً على متن "هليكوبتر"... وصورة توثق اللحظة الرومانسية! (صورة)
فنّ
09:30
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة معاً على متن "هليكوبتر"... وصورة توثق اللحظة الرومانسية! (صورة)
2
صحف اليوم
16:32
مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية: مساعي تطويق تداعيات عملية اغتيال شكر تتصاعد
صحف اليوم
16:32
مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية: مساعي تطويق تداعيات عملية اغتيال شكر تتصاعد
3
رياضة
15:50
شارك في أولمبياد باريس... توقيف مصارع مصري في فرنسا والسبب صادم!
رياضة
15:50
شارك في أولمبياد باريس... توقيف مصارع مصري في فرنسا والسبب صادم!
4
صحة وتغذية
14:50
خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!
صحة وتغذية
14:50
خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!
5
آخر الأخبار
11:54
معلومات اولية تفيد بأن الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد الكوادر بحركة حماس في مخيم عين الحلوة ويدعى سامر الحاج
آخر الأخبار
11:54
معلومات اولية تفيد بأن الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد الكوادر بحركة حماس في مخيم عين الحلوة ويدعى سامر الحاج
6
أخبار لبنان
14:09
صخرة بكفيا تقرب ما فرقته السياسة
أخبار لبنان
14:09
صخرة بكفيا تقرب ما فرقته السياسة
7
منوعات
11:30
ما حصل مع هذا الطبيب لم يكن متوقعاً: تجاهل أعراضه لمدة سنة كاملة وهذه النتيجة!
منوعات
11:30
ما حصل مع هذا الطبيب لم يكن متوقعاً: تجاهل أعراضه لمدة سنة كاملة وهذه النتيجة!
8
أخبار دولية
00:09
الردّ لا علاقة له بوقف اطلاق النار....قائد بالحرس الثوري الايراني: سننزل "عقاباً قاسياً" بإسرائيل
أخبار دولية
00:09
الردّ لا علاقة له بوقف اطلاق النار....قائد بالحرس الثوري الايراني: سننزل "عقاباً قاسياً" بإسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More