القاصر فدوى محمود عبيد غادرت ولم تعد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة فدوى محمود عبيد (من مواليد عام 2007، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 8-8-2024، منزل ذويها الكائن في محلّة القبّة / الملولة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة القبّة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.