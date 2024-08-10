تدابير سير ومنع مرور في وادي شحرور يوم غد الأحد تزامنا مع إقامة سباق تسلّق الهضبة الثالث

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن سباق "تسلّق الهضبة الثالث" - "Course de côte" يُقام يوم غدٍ الأحد اعتباراً من الساعة 8:00 لغاية الساعة 17:00، في بلدة وادي شحرور - بعبدا، مشيرة الى أن السّباق سينطلق لمسافة 4 كلم من وادي شحرور السّفلى (مقابل سوبر ماركت جو)، مروراً بالطّريق العام الدّاخلي للبلدة، فطريق كنيسة مار يوحنّا للموارنة وكنيسة مار مخايل - حارة الفغاليّة، باتّجاه وادي شحرور العليا، وصولاً إلى (خزّان المياه) في أعلى البلدة.



وأفادت هذه المديرية العامة بأنه سيتم منع وقوف ومرور السيارات على طول مسلك السباق وإقفال جميع المتفرعات المؤدّية إليه، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه.



لذلك، طلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.