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شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة

أمن وقضاء
2024-08-10 | 11:10
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شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة
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شعبة المعلومات أوقفت شخصًا تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مسلح ويرتدي بزات عسكرية مختلفة

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لشخص مجهول الهوية يرتدي بزات عسكرية ويحمل أسلحة حربية.

وعلى أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها التقنية والاستعلامية لتحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هويته، وهو المدعو:
- م. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري).

وبتاريخ 07-07- 2024 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تحديد مكانه في بشامون الضيعة، حيث عملت على توقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف أنه الشخص ذاته الذي تم تناقل صوره على مواقع التواصل الإجتماعي وهو مرتديًا بزات عسكرية وحاملًا أسلحة حربية.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 

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