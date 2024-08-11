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العثور على الهيكل الرئيسي للصاروخ الذي كان سقط في أحراج مرياطة
أمن وقضاء
2024-08-11 | 03:53
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العثور على الهيكل الرئيسي للصاروخ الذي كان سقط في أحراج مرياطة
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العثور على الهيكل الرئيسي للصاروخ الذي كان سقط في أحراج مرياطة
عثر الجيش اللبناني أمس على الهيكل الرئيسي للصاروخ الذي كان سقط في أحراج مرياطة قضاء زغرتا في ليل 8 آب جراء استهداف إسرائيلي لمطار الشعيرات في حمص، من دون أن ينفجر.
وتبين أن نوع الصاروخ هو GBU 39 أي عبارة عن قنبلة طيران منزلقة صغيرة القطر، بعد أن كشف عليها الخبير العسكري.
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