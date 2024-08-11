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بلدية بسابا توضح: رئيس البلدية لم يكن برفقة أي شخص غير لبناني..ونقابة المهندسين تردّ

أمن وقضاء
2024-08-11 | 08:15
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بلدية بسابا توضح: رئيس البلدية لم يكن برفقة أي شخص غير لبناني..ونقابة المهندسين تردّ
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بلدية بسابا توضح: رئيس البلدية لم يكن برفقة أي شخص غير لبناني..ونقابة المهندسين تردّ

أعلنت بلدية بسابا في بيان انه "بتاريخ السبت 10/8/2024، وعند الساعة الثالثة من بعد الظهر وخارج أوقات الدوام الرسمي أقدم السيد طوني متلج على متابعة الأعمال في بناء فيه مخالفات قانونية وموقوف العمل به بموجب قرار صادر من بلدية بسابا وفقاً للأصول.
وعند وصول رئيس بلدية بسابا مع موظفين من البلدية وشرطتها، قام السيد طوني متلج الذي كان يتابع أعمال البناء في البناء الموقوف خارج أوقات الدوام الرسمي ومن دون علم البلدية ومن دون أي سند قانوني. وهنا بدأ السيد متلج بالتعرض لرئيس البلدية بكلمات مسيئة ونابية وطرده من أرض العقار وتهجم على الموظفين كما حاول استفزاز رئيس البلدية وتعرض له وتهجم عليه، لعلمه بوجود كاميرات تصوير. ما دفع رئيس البلدية الى دفعه دفاعا عن موظفيه وتطبيقاُ للقانون فحصل تدافع وعراك عندها حاول رئيس البلدية منع أي أحد من التعرض للسيد طوني متلج وهذا الكلام موثق بفيديو كامل قد يحاول البعض اجتزاءه أو تحريف الحقيقة مع الاشارة الى أن رئيس البلدية لم يكن برفقة أي شخص غير لبناني في حين أن الورشة كان فيها عمال سوريين.
 إن بلدية بسابا بصدد تقديم شكوى جزائية بحق من اعتدى على رئيسها وموظفيها وخالف القوانين والأنظمة.
لذلك فإن بلدية بسابا ممثلة بشخص رئيسها تعلن ما حصل بالضبط وتطلب من وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحقيقة وعدم نشر نصف الحقيقة على طريقة "لا إله"، فالحقيقة المجتزأة ضلال. ونحن لا نطلب الا الحق والحقيقة مع احتفاظ البلدية بحقوقها كافة لأي جهة كانت."

وقد صدر عن نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس البيان التالي: "بعد تعرّض أحد المهندسين الزملاء  للضرب من قبل رئيس احدى البلديّات ومرافقيه، تمّ التواصل مع وزارة الداخلية والأجهزة المختصّة وأُبلغنا أنّ النيابة العامة سوف تستدعي صباح غد المعتدين لتباشر بتحقيق يؤدّي إلى محاسبة كل متورّط.

في هذا الإطار نؤكّد أنّ النقابة ستلاحق هذه القضية حتى ضمان محاسبة كل من تسبّب بالأذى الذي لحق بعضو بالزميل ، كما أنّها ستسلك مسار الملاحقة القانونية لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أي  مهندس يقوم بعمله، وأن هذا الأمر لن يكون عرضة للمساومة تحت أي ظرف من الظروف."

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