قوى الأمن: عبير بشير العسكري خرجت ولم تعد...لمن يعرف عنها شيئًا

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- عبير بشير العسكري (من مواليد عام 1987، سورية الجنسية)

التي غادرت بتاريخ 6-8-2024، منزلها الزوجي الكائن في بلدة كفرعقا-الكورة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أميون في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم٦٥١٢٧٣-٠٦، للإدلاء بما لديهم من معلومات.