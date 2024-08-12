الجيش: تفجير صاروخ غير منفجر في منطقة حيلان - زغرتا

ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 12 /8 /2024 الساعة 13:00، بتفجير صاروخ غير منفجر من مخلفات العدو الإسرائيلي في منطقة حيلان - زغرتا.



كما ستقوم القوات الجوية بتاريخي 13 و14 /8 /2024 ما بين الساعة 7.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء رماية جوية نهارية وليلية في حقل رماية العاقورة، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة صاروخية.