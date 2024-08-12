ينشطان بترويج المخدّرات… أوقفهما مكتب مكافحة المخدرّات المركزيّ

حدّدت عناصر من مكتب مكافحة المخدرّات المركزيّ في وحدة الشّرطة القضائيّة هُوية مروجي مخدّرات ينشطان في مزرعة يشوع وعوكر والمناطق المجاورة، وهما:

م. ز. (مواليد عام 1986، لبنانيّ)

أ. ن. (مواليد عام 1987، لبنانيّ)

وأوقفت دورية من هذا المكتب، وفق بلاغ صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة، الأوّل في محلة الجديدة والثاني في محلة مزرعة يشوع وعلى عدد من زبائنه كانوا يقومون بتعاطي المواد المخدّرة.

وضُبطت كمية من مادتي الهيرويين وحشيشة الكيف.

وبالتحقيق مع (م. ز.) و (أ. ن.)، اعترفا بما نسب إليهما لجهة ترويج المخدّرات.

وأودعا مع المضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته.