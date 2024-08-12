تدابير سير في جزين بتاريخ 14-8-2024 لمواكبة الإحتفال بعيد إنتقال السيدة العذراء

أعلنت المديرية العلمة لقوى الأمن الداخلي أنه بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، ستقام ليل 14-8-2024 مسيرة من كنيسة سيدة النبع تجوب شوارع جزين وصولًا إلى سيدة المعبور.



لذلك سيتم اتخاذ اعتبارًا من الساعة 17:00 ولغاية الساعة 21:00 من التاريخ المذكور تدابير السير التالية:

- تحويل السير المتجه من مدينة صيدا الى مدينة جزين ابتداء من محلة ضهر الرملة نحو طريق حيطورة/محلة عين الطفرة خلف سراي جزين الحكومي مرورًا بحي الشخاريب وصولًا الى ساحة جزين.

- تحويل السير المتجه من بلدة كفرحونة باتجاه صيدا نحو عاراي ثم بكاسين وصولًا الى ضهر الرملة/الطريق العام.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلَا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.