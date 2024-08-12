محاولة خلع باب وإحراق المحكمة الشرعية في الطريق الجديدة فجرًا

حاول احد الاشخاص فجر اليوم خلع باب واحراق المحكمة الشرعية في الطريق الجديدة في بيروت، حيث رمى قنبلة مولوتوف، الا ان القوى الامنية تمكنت من القاء القبض عليه بعد ان تعرفت على صورته من خلال الكاميرات المثبتة في الشارع.



وقد تم فتح تحقيق في الحادث.