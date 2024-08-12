ألقى قنبلة مولوتوف داخل المحكمة الشرعية السنية

أوقفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي م. س. (مواليد عام 1989، لبناني) في محلة طريق الجديدة لخلع باب المحكمة الشرعية السنية الكائنة في محلة طريق الجديدة ورمى قنبلة مولوتوف، ما أدى الى اشتعال النار في داخلها واحتراقها.



وبتفتيش م. س.، عثرت قوى الأمن الداخلي بحوزته على كيس نایلون بداخله آثار من مادة السالفيا.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بخلع باب المحكمة الشرعية في محلة طريق الجديدة وإلقاء القنبلة الى داخلها ما ادى الى اشتعال النيران فيها.



كما أفاد، بأنه أقدم بتاريخ سابق على كسر زجاج المحكمة.