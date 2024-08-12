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"الريجي" ضبطت في طرابلس ومحيطها منتجات تبغية مهربة ومزورة

أمن وقضاء
2024-08-12 | 11:06
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&quot;الريجي&quot; ضبطت في طرابلس ومحيطها منتجات تبغية مهربة ومزورة
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"الريجي" ضبطت في طرابلس ومحيطها منتجات تبغية مهربة ومزورة

ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور والسجائر الالكترونية vape بنتيجة عمليات دهم في مدينة طرابلس ومحيطها (جبل محسن والقبة والميناء ). 

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