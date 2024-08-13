الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سرق دراجة آلية وباعها لأحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدة وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

أمن وقضاء
2024-08-13 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سرق دراجة آلية وباعها لأحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدة وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سرق دراجة آلية وباعها لأحد المطلوبين للقضاء بجرائم عدة وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

بناءً على ادعاء أحد المواطنين أن مجهولًا أقدم على سرقة دراجته الآلية نوع "سيم" لون أبيض وأحمر من أمام البناء الذي يقيم فيه في محلة صيدا وفر إلى جهة مجهولة، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات خلال ساعات إلى تحديد هويته، ويدعى:
و. ش. (مواليد عام 2007، فلسطيني).

وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الشرحبيل - صيدا.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بالاشتراك مع شخص آخر على سرقة الدراجة المذكورة من مدينة صيدا، وأنه قام ببيعها لـ(م. ع.).

وبنتيجة المتابعة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد كامل هوية الأخير وأوقفته في مدينة صيدا على متن الدراجة الآلية المسروقة التي تم ضبطها، ويدعى: 
م. ع. (مواليد عام 1999، فلسطيني) يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية، وإطلاق نار.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بتنفيذ العديد من عمليات السرقة، وبتعاطي المخدرات.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع الدراجة المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف المتورط الثاني.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

دراجة

وباعها

المطلوبين

للقضاء

بجرائم

وشعبة

المعلومات

القبض

عليهما

LBCI التالي
بعد إقفالها... دورية لامن الدولة تعيد فتح أبواب النافعة في زحلة
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-07-23

ينشط بنقل الدراجات الآلية المسروقة من مخيم صبرا الى البقاع..وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-05

تحرش بفتاة قاصر في مخيم للنازحين السوريين... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-01

أحد المطلوبين للقضاء روّج المخدرات في العمروسية وحي السلم... وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-20

روج المخدرات بين كاليري سمعان والحازمية... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:42

بعد إقفالها... دورية لامن الدولة تعيد فتح أبواب النافعة في زحلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل

LBCI
أمن وقضاء
11:06

"الريجي" ضبطت في طرابلس ومحيطها منتجات تبغية مهربة ومزورة

LBCI
أمن وقضاء
09:54

ألقى قنبلة مولوتوف داخل المحكمة الشرعية السنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-08-07

نجمة "تايتنك" في جلسة تصوير عارية الصدر... رفضت تغطية جسدها لهذا السبب! (صور)

LBCI
فنّ
04:45

بعد أزمة ترافيس سكوت... كايلي جينر تحتفل بـ "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-06

أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال الشياح

LBCI
آخر الأخبار
17:01

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إسرائيل في حال إستنفار قصوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ المفاوضات في وقت تتصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في اليوم العالمي للشباب: شباب لبنان يصنعون مستقبلهم بنفسهم وإلى عالم التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي در

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

المسؤول الاعلامي لحماس في لبنان: الجانب الاسرائيلي لم يرد حتى الآن على مقترحات حماس

LBCI
رياضة
13:19

ذهبيات تاريخية للعرب في أولمبياد باريس... وهكذا أتت نتائج لبنان

LBCI
رياضة
13:17

من باريس إلى لوس أنجلوس: هكذا اختتمت الألعاب الأولمبية وإلى اللقاء عام ٢٠٢٨!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:59

هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة

LBCI
آخر الأخبار
17:10

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
17:19

هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:01

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
07:39

المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي

LBCI
اقتصاد
02:05

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
09:31

بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More