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القاصر مصطفى الأحمد غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2024-08-13 | 11:29
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القاصر مصطفى الأحمد غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة القاصر المفقود مصطفى أحمد الاحمد (مواليد عام 2007، سوري).
والاحمد كان قد غادر منزل ذويه الكائن في بلدة مجدليّا- خلف مصلحة تسجيل السيّارات والآليّات إلى بلدة العيرونيّة بتاريخ 09/08/2024، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 660015/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
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