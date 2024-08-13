توقيف 3 أشخاص في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء

أوقفت وحدة من الجيش اللبناني في منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء المواطنَين (ا.ص.) و(ه.ص.)، والسوري (م.ع.)، لتجولهم في المنطقة وإطلاقهم النار في الهواء.



وضبطت في حوزتهم سلاحَين حربيَّين بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية.