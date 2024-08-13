غارات حربية على كفركلا... وقنابل خارقة للتحصينات تُستخدم لأول مرة منذ بداية الحرب

نفّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة كفركلا، ليل اليوم الثلاثاء، استُخدمت فيها ثلاث قنابل ارتجاجية من طراز MK-84 ، تم إسقاطها من طائرة F-35.وأفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن هذه القنابل الخارقة للتحصينات تُستخدم لأول مرة منذ بداية الحرب.