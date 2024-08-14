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قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة

أمن وقضاء
2024-08-14 | 03:22
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قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت &quot;المعلومات&quot; ملابسات الجريمة
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قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي بتاريخ 1-8-2024، حول اختفاء المواطن: م. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۸) في شكّا بالقرب من النّفق، وذلك بعد أن توجّه الى المحلّة المذكورة، في وقتٍ متأخرٍ من الليل، برفقة صديقه: ع. ر. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني).

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات اختفائه.

وبالتّحقيق مع (ع ، ر)، أفاد بأنّه توجّه برفقة صديقه لتناول مشروبات كحوليّة، بالقرب من النّفق، - وهي منطقة وعِرة وخالية من السّكّان- وأنّه في خلال وجودهما في المحلّة تعرّضا لمحاولة سلب من قبل أشخاص مجهولين، ولدى مقاومتهما، قاما بدفعهما الى هاوية مؤدّية إلى البحر، فاستطاع هو تثبيت نفسه والنجاة فيما توارى صديقه عن أنظاره، ولم يعثر عليه على الرغم من البحث عنه مطوّلاً. وأنه تواصل مع ذوي المفقود من هاتف الأخير فلم يحضر أحد لمساعدته. كما أفاد بأنّه لم يتم سلبهما أي شيء وأنه أضاع هاتف صديقه في أثناء البحث عنه.

وبالتاريخ ذاته، تمّ العثور على جثّة هامدة على إحدى الصّخور الملاصقة للبحر بجانب مرفأ شركة الترابة الوطنية، فتم سحبها الى الشاطئ وتبين انها عائدة للمدعو (م ، ب)، كما تم العثور على قبّعة عائدة له في "المهوار".

وبنتيجة المتابعة، وبسبب التّناقض في إفادة (ع ، ر)، تم الاشتباه به. وباستماعه مجدّداً من قبل محقّقي الشّعبة، اعترف أنه حصل جدال بينه وبين صديقه بينما كانا في حالة تعاطي المخدّرات فدفعه على الجرف ليسقط في المياه ويفارق الحياة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع هاتفه المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 

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