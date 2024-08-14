وزير العدل بحث والسفير الحديد في امكان تعجيل الإجراءات القانونية والقضائية بحق موقوفين أردنيين

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد، ونائب رئيس البعثة في بيروت محمد المحادين، في الأوضاع العامة في لبنان وشؤوناً قضائية.



بعد اللقاء، قال الوزير خوري: لقد تطرقنا مع سعادة السفير الى الوضع العام في لبنان، وتحديداً أوضاع الموقوفين الأردنيين داخل السجون اللبنانية، وذلك في إطار تعجيل الإجراءات القانونية والقضائية في حقهم ضمن الأطر القانونية المرعية، إذ هناك موقوفون لا يزالون قيد التوقيف والمحاكمة أمام المحاكم اللبنانية، علماً أن عددهم لا يتجاوز 10 موقوفين".