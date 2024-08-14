بحثٌ في التطورات على الحدود الجنوبية بين قائد الجيش وهوكستين

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكستين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.