قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل

متابعة لقضيّة الجثث الخمس التي تمّ العثور عليها في منزل في بلدة كفرشيما، استدعت قوى الامن الداخلي خريستو الفتى وحقّقت معه.



وقد اعترف بأن الجثث الخمس تعود لـ4 من اخوته ولوالده، وواحد من اخوته توفيّ في 27 تموز الفائت، فيما والدته لا تزال على قيد الحياة.



كما اعترف بأن هناك وصية تنصّ على دفن أفراد العائلة في المنزل.



وقد أخذت الادلة الجنائية الحمض النووي العائد للجثث، للتأكد من ان جميعها عائد لافراد عائلة واحدة.



وتجدر الاشارة الى انه بعد معاينة الطبيب الشرعي لجثّة الياس، تبيّن ان الوفاة طبيعية.



وأشارت المعلومات الى ان عملية دفن الجثث في الغرفة بدأ منذ عام 1986 .