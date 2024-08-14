كمية منوعة من المواد المخدرة كانت في طريقها إلى بيروت ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر وأوقفت شخصين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه عند الساعة 22:30 من تاريخ 9-8-2024، وعلى مسلك البقاع - بيروت، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر بسيارة من نوع "تويوتا آفانزا" لون أبيض، على متنها كل من:- م. ح. (من مواليد عام 1998، فلسطيني الجنسية).- ب. ت. (من مواليد عام 2001، سوري الجنسية).وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط مسدس حربي وكمية كبيرة ومنوعة من المخدرات مقسمة ومعدة للترويج، وهي على الشكل التالي:- حوالى 300 غرام من مادة باز الكوكايين مقسمة في أظرف وعبوات وأكياس بلاستيكية.- 50 غرامًا من مادة الماريجوانا، مقسمة داخل 12 ظرفًا من النايلون.- 1 كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف موزعة على 25 ظرفًا من النايلون و4 أكياس متعددة الاحجام.- 197 حبة مخدرة "كبتاغون".- 30 حبة مخدرة "ترامال".- 100 حبة نوع "ترامادول".- حبوب أخرى مختلفة و"دفتر ورق لف سجائر".وتم تسليم الموقوفين والسيارة والمضبوطات إلى مخفر ضهر البيدر لاجراء المقتضى القانوني بحقهما عملًا بإشارة القضاء المختص.