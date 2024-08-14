شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون

إستهدفت غارة اسرائيلية سيارة في وسط بلدة مرجعيون ما أدى وفق محصلة أولية لوزارة الصحة إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى منهم بحال حرجة، بينهم طفل.

وكان أصيب شخص بجروح بليغة جدا ما أدى الى توقف في القلب وعندما نقل إلى المستشفى تمكنت الفرق الطبية من إنعاشه مجددا وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة.