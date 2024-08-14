الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
أمن وقضاء
2024-08-14 | 14:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
0
min
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
إستهدفت غارة اسرائيلية سيارة في وسط بلدة مرجعيون ما أدى وفق محصلة أولية لوزارة الصحة إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى منهم بحال حرجة، بينهم طفل.
وكان أصيب شخص بجروح بليغة جدا ما أدى الى توقف في القلب وعندما نقل إلى المستشفى تمكنت الفرق الطبية من إنعاشه مجددا وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
وجرحى
مرجعيون
التالي
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
01:11
حصيلة محدثة لغارة مرجعيون: شهيد وتسعة جرحى ثلاثة منهم حالتهم حرجة
أخبار لبنان
01:11
حصيلة محدثة لغارة مرجعيون: شهيد وتسعة جرحى ثلاثة منهم حالتهم حرجة
0
آخر الأخبار
13:10
محصلة اولية لغارة مرجعيون: شهيدان وعدد من الجرحى
آخر الأخبار
13:10
محصلة اولية لغارة مرجعيون: شهيدان وعدد من الجرحى
0
خبر عاجل
2024-07-30
مصادر مستشفى بهمن للـLBCI: شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا الى المستشفى جريح منهم في حالة حرجة
خبر عاجل
2024-07-30
مصادر مستشفى بهمن للـLBCI: شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا الى المستشفى جريح منهم في حالة حرجة
0
أمن وقضاء
2024-06-13
شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
أمن وقضاء
2024-06-13
شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:29
نحو 9 قتلى اثر اشكال في بلدة المصرية الحدودية من الجانب السوري
أمن وقضاء
15:29
نحو 9 قتلى اثر اشكال في بلدة المصرية الحدودية من الجانب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
0
خبر عاجل
09:32
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني
خبر عاجل
09:32
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
08:24
كمية منوعة من المواد المخدرة كانت في طريقها إلى بيروت ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر وأوقفت شخصين
أمن وقضاء
08:24
كمية منوعة من المواد المخدرة كانت في طريقها إلى بيروت ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر وأوقفت شخصين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-08-13
الأمن العام: احذروا هذه الرسائل!
أمن وقضاء
2024-08-13
الأمن العام: احذروا هذه الرسائل!
0
فنّ
2024-07-02
سلطات أمستردام لمحبي تايلور سويفت: "لا يُسمح لكم بالتخييم في هذه الأماكن!"
فنّ
2024-07-02
سلطات أمستردام لمحبي تايلور سويفت: "لا يُسمح لكم بالتخييم في هذه الأماكن!"
0
فنّ
2024-07-02
كايلي جينر تتخفى مع حبيبها في العلن... كمامة على الوجه وإطلالة غريبة (صور)
فنّ
2024-07-02
كايلي جينر تتخفى مع حبيبها في العلن... كمامة على الوجه وإطلالة غريبة (صور)
0
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:23
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
أمن وقضاء
14:23
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح
تقارير نشرة الاخبار
14:01
فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:57
محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني
0
رياضة
13:38
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة
رياضة
13:38
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة
0
رياضة
13:35
ليتيسيا عون... إستقبال في صالون الشرف لمطار بيروت
رياضة
13:35
ليتيسيا عون... إستقبال في صالون الشرف لمطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الحكومة في حال إنعقاد دائم لمواجهة التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الحكومة في حال إنعقاد دائم لمواجهة التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:42
قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل
أمن وقضاء
06:42
قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل
2
فنّ
07:24
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)
فنّ
07:24
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)
3
خبر عاجل
09:32
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني
خبر عاجل
09:32
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني
4
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
5
أخبار لبنان
11:26
وفاة الوزير السابق جورج قرم
أخبار لبنان
11:26
وفاة الوزير السابق جورج قرم
6
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
7
أخبار لبنان
14:35
سيدة فقدت السيطرة أثناء قيادتها فاجتاحت أحد المحال... ووفاة طفل
أخبار لبنان
14:35
سيدة فقدت السيطرة أثناء قيادتها فاجتاحت أحد المحال... ووفاة طفل
8
منوعات
15:46
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
منوعات
15:46
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More