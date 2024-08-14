الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون

أمن وقضاء
2024-08-14 | 14:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون

إستهدفت غارة اسرائيلية سيارة في وسط بلدة مرجعيون ما أدى وفق محصلة أولية لوزارة الصحة إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى منهم بحال حرجة، بينهم طفل. 
 
 وكان أصيب شخص بجروح بليغة جدا ما أدى الى توقف في القلب وعندما نقل إلى المستشفى تمكنت الفرق الطبية من إنعاشه مجددا وإخضاعه لعملية جراحية دقيقة.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

وجرحى

مرجعيون

LBCI التالي
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
01:11

حصيلة محدثة لغارة مرجعيون: شهيد وتسعة جرحى ثلاثة منهم حالتهم حرجة

LBCI
آخر الأخبار
13:10

محصلة اولية لغارة مرجعيون: شهيدان وعدد من الجرحى

LBCI
خبر عاجل
2024-07-30

مصادر مستشفى بهمن للـLBCI: شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا الى المستشفى جريح منهم في حالة حرجة

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-13

شهيدة وجرحى في غارة اسرائيلية على منزل بين جناتا ودير قانون النهر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:29

نحو 9 قتلى اثر اشكال في بلدة المصرية الحدودية من الجانب السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول

LBCI
خبر عاجل
09:32

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
08:24

كمية منوعة من المواد المخدرة كانت في طريقها إلى بيروت ضبطتها عناصر حاجز ضهر البيدر وأوقفت شخصين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-08-13

الأمن العام: احذروا هذه الرسائل!

LBCI
فنّ
2024-07-02

سلطات أمستردام لمحبي تايلور سويفت: "لا يُسمح لكم بالتخييم في هذه الأماكن!"

LBCI
فنّ
2024-07-02

كايلي جينر تتخفى مع حبيبها في العلن... كمامة على الوجه وإطلالة غريبة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:26

إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:23

شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني

LBCI
رياضة
13:38

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة

LBCI
رياضة
13:35

ليتيسيا عون... إستقبال في صالون الشرف لمطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الحكومة في حال إنعقاد دائم لمواجهة التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:42

قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل

LBCI
فنّ
07:24

بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
09:32

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول

LBCI
أخبار لبنان
11:26

وفاة الوزير السابق جورج قرم

LBCI
أخبار لبنان
07:26

إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024

LBCI
أخبار لبنان
14:35

سيدة فقدت السيطرة أثناء قيادتها فاجتاحت أحد المحال... ووفاة طفل

LBCI
منوعات
15:46

عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More