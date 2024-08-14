نحو 9 قتلى اثر اشكال في بلدة المصرية الحدودية من الجانب السوري

سقط نحو 9 قتلى وعدد من الجرحى اثر ادى اشكال كبير بين شبان من عشيرتين في بلدة المصرية الحدودية من الجانب السوري تطور الى اشتباكات بمختلف انواع الاسلحة.



وبحسب المعلومات الاولية المتداولة يعود الاشكال على خلفية رمي مخلفات زبل البقر من المزارع.

