طوارىء الصحة: إصابة طفل بجروح جراء القصف على قبريخا

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن القصف المدفعي الإسرائيلي الذي طال الأحياء السكنية في بلدة قبريخا أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بجروح استدعت دخوله إلى مستشفى تبنين الحكومي للحصول على العلاج اللازم.