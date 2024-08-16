جريحان بإشكال تطور الى اطلاق نار في البربير

أصيب شخصان من المارة إثر وقوع إشكال فردي على تقاطع البربير - بيروت، تطور الى إطلاق نار.



وقد أقفلت المحال في المنطقة أبوابها، فيما لم يعرف سبب الاشكال.