توقيف مطلوبين في بلدتي العين وقب الياس – البقاع

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (خ.ق.) المطلوب بمذكرات توقيف عدّة منها: ترؤسه عصابة خطف مقابل فدية مالية، إطلاق نار في بلدة العين – البقاع ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين بتاريخ 31 /10 /2019، ونقل ذخائر وأسلحة حربية.كما دهمت دورية من الجيش منازل عدد من المطلوبين في بلدة قب الياس – البقاع، حيث أوقفت 8 مواطنين وسوريًا لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية.وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.