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توقيف 3 أشخاص بجرم السرقة وإدخال عتاد عسكري إلى مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
2024-08-16 | 12:56
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توقيف 3 أشخاص بجرم السرقة وإدخال عتاد عسكري إلى مخيم عين الحلوة
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ميس الجبل – بنت جبيل المواطن (ا.ج.) والمصري (م.ر.) وذلك لتجولهما بصورة مشبوهة داخل البلدات الحدودية التي تتعرض لقصف من العدو الإسرائيلي، ولقيامهما بسرقة محتويات المنازل والمحلات التجارية مع آخرين، وضبط في حوزتهما مسدس حربي و6 هواتف خلوية.
كما أوقفت دورية أخرى في مدينة صيدا الفلسطيني (ن.ا.) لاشتراكه مع المذكورين أعلاه بأعمال السرقة، ولمحاولته إدخال أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى مخيم عين الحلوة عن طريق التهريب بالاشتراك مع الفلسطيني (م.ح.) الذي كان قد أوقف بتاريخ 12/8/2024.
وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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