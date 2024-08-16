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مركز عمليات طوارىء الصحة: القصف على الخيام أدى إلى إصابة مواطن بجروح إستدعت نقله إلى المستشفى

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن القصف المدفعي الذي طاول بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطن بجروح استدعت إدخاله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي للحصول على العلاج اللازم.



