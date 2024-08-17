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سقوط شهداء في غارة اسرائيلية تستهدف تول في النبطية...
أمن وقضاء
2024-08-16 | 23:36
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سقوط شهداء في غارة اسرائيلية تستهدف تول في النبطية...
استشهد، بحسب معلومات أولية، عشرة أشخاص على الأقلّ بينهم أطفال، جراء غارة حربية اسرائيلية استهدفت معملا للاسمنت في بلدة تول في النبطية.
وعملت الفرق الصحية، بصعوبة، على انتشال الجثامين ونقلها الى مستشفيات المنطقة، وذلك إلى جانب تسجيل عدد من الجرحى.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تول
غارة اسرائيلية
النبطية
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