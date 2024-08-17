توقيف "أبو الجاج" بكمين محكم

تمكّنت قوى الامن الداخلي من تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرائم تجارة وترويج وتعاطي المخدِّرات وهو المدعو: ع. م. (مواليد عام ۲۰۰۱، فلسطيني سوري) الملقب بـ "ابو الجاج"، بحقه أربع ملاحقات قضائية بجرائم تجارة وترويج وتعاطي المخدرات وينشط في هذا المجال.



وبتاريخ 21-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في محلة صور، بعد محاولته الفرار ومقاومة الدورية. وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كمّيّة من حشيشة الكيف.



وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص.