شهيد في استهداف دراجة ٍ نارية في صور - قدموس

أطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخا ً على دراجة ٍ نارية عند محلة قدموس شرق مدينة صور ما تسبب باستشهاد راكب ٍ على متنها.