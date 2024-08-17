هدى غادرت ولم تعُد... قوى الامن تعمم صورتها

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة، هدى فؤاد الكسار (مواليد عام 1986، لبنانيّة)، التي غادرت منزلها الكائن في بلدة ببنين- عكّار، بتاريخ 07/08/2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة حلبا القضائيّة، على 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.



