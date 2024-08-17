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الجيش: عملية دهم وتوقيف 8 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

أمن وقضاء
2024-08-17 | 14:12
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الجيش: عملية دهم وتوقيف 8 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية
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الجيش: عملية دهم وتوقيف 8 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

وقفت وحدات من الجيش، تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 8 أشخاص وذلك ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، وفقًا لما يلي:

-دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع، وتوقيف المواطنين (ع.ع.م.) و(ف.م.) و(ع.ا.م.) و(ح.م.) لحيازتهم أعتدة عسكرية.
-توقيف المواطنين (ع.ت.م.) و(م.م.) و(م.ع.) عند حاجز مجدليا – الشمال لإقدامهم على خطف المواطنة (م.ر.).
-دهم منزل المواطن (ج.ر.) في منطقة بشري وتوقيفه لحيازته أسلحة حربية وأعتدة عسكرية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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