الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما
أمن وقضاء
2024-08-17 | 15:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما
داهمت دورية من مخابرات الجيش بتاريخ 12/08/2024، وبناء لشكوى من مواطنين، منزلًا في بلدة كفرشيما- حارة الدير لتوقيف المدعوين (خ. ف.)، و(ال. ف.). فلم يعثر عليهما، وتم ضبط /6/ بنادق صيد، وصندوق من الخرطوش. وأثناء محاولة البحث عنهم، تم العثور على /5/ جثث متحلّلة داخل غرفة خلف المنزل في الحديقة.
وفي اليوم التالي، أوقفت فصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي في المنزل المدعو: خ. ف. (مواليد عام 1972، لبناني)، ثمّ أحيل الملفّ إلى شعبة المعلومات للتوسّع بالتحقيق. وقد اعترف المدعو (خ. ف.) أن الغرفة المذكورة هي مدفن للعائلة، وجميع سكان المحلّة يعلمون بوجودها. وأنه بداخلها يوجد جثة والده (ح. ف.) الذي توفي في العام 2005، وأشقائه الأربعة: (ج. ف.) الذي توفي في العام 1986، و(خ. ف.) في العام 2000، و(ب. ف.) في العام 2023، و(ال. ف.) في 27/07/2024.
وأكد أنه هو من قام بدفن شقيقه (ال) وأنه لم يخبر أحدًا عن الأمر، ولم يُحضر رجل دين للصلاة عليه كونها كانت وصية شقيقه المتوفّي.
وتعهّد أيضًا بأن يقوم بنقل الجثث من داخل الغرفة إلى مدفن مرخّص.
وأفاد الطبيب الشرعي في تقريره أنّ (ال) قد توفّي في التاريخ المذكور أعلاه، بطريقة طبيعيّة.
وتمّ أخذ عيّنات من المدعو (خ) ووالدته التي لا تزال على قيد الحياة، ومن الجثث التي عُثر عليها للتأكّد من هويّة أصحابها.
وطلبت المديرية من جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخّي الدقّة، وعدم نشر أية معلومات قبل التأكّد من صحّتها.
والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
تتابع
التحقيق
إكتشاف
المنازل
كفرشيما
التالي
توقيف "أبو الجاج" بكمين محكم
سقوط شهداء في غارة اسرائيلية تستهدف تول في النبطية...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
14:43
قضية "المومياوات الغريبة" تابع: اكتشاف "مومياءتين فضائيتين" بطول 5 أقدام في بيرو والغموض سيد الموقف! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
14:43
قضية "المومياوات الغريبة" تابع: اكتشاف "مومياءتين فضائيتين" بطول 5 أقدام في بيرو والغموض سيد الموقف! (فيديو)
0
فنّ
06:05
"أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه؟"... تفاصيل صادمة بقضية وفاة ماثيو بيري: أطباء متورطون وما علاقة "ملكة الكيتامين"؟
فنّ
06:05
"أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه؟"... تفاصيل صادمة بقضية وفاة ماثيو بيري: أطباء متورطون وما علاقة "ملكة الكيتامين"؟
0
أمن وقضاء
2024-08-14
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
أمن وقضاء
2024-08-14
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
0
فنّ
2024-08-09
ظهر بملابسه الداخلية... إطلالة جاستن بيبر "الغريبة" تثير قلق المعجبين! (صور)
فنّ
2024-08-09
ظهر بملابسه الداخلية... إطلالة جاستن بيبر "الغريبة" تثير قلق المعجبين! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:12
الجيش: عملية دهم وتوقيف 8 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
14:12
الجيش: عملية دهم وتوقيف 8 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية
0
أمن وقضاء
11:22
هدى غادرت ولم تعُد... قوى الامن تعمم صورتها
أمن وقضاء
11:22
هدى غادرت ولم تعُد... قوى الامن تعمم صورتها
0
أمن وقضاء
06:42
شهيد في استهداف دراجة ٍ نارية في صور - قدموس
أمن وقضاء
06:42
شهيد في استهداف دراجة ٍ نارية في صور - قدموس
0
أمن وقضاء
06:11
توقيف "أبو الجاج" بكمين محكم
أمن وقضاء
06:11
توقيف "أبو الجاج" بكمين محكم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-14
وسط تصاعد التوترات... واشنطن تدعم تل أبيب عسكريًا!
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-14
وسط تصاعد التوترات... واشنطن تدعم تل أبيب عسكريًا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حكم أمهز للـLBCI: الرد الإيراني ورد محور المقاومة آتٍ حتى لو توقف العدوان على غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حكم أمهز للـLBCI: الرد الإيراني ورد محور المقاومة آتٍ حتى لو توقف العدوان على غزة
0
منوعات
2024-06-14
اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)
منوعات
2024-06-14
اكتشاف مذهل... العثور على حجر قديم من الحضارة "المفقودة" يعود إلى 600 عام قبل الميلاد! (صورة)
0
فنّ
2024-08-16
ناصيف زيتون خلف كواليس "بالأحلام": "لحظات جنون وضحك ما بتنتسى" (فيديو)
فنّ
2024-08-16
ناصيف زيتون خلف كواليس "بالأحلام": "لحظات جنون وضحك ما بتنتسى" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
أخبار لبنان
14:05
لبنان مهدد بالعتمة... وهذا ما قاله وزير الطاقة للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حرائق تركيا واليونان تمتد والإنسان سببها الأساسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بطولة لبنان للكارتينغ مستمرة بمرحلتها الرابعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قضية غوغل قد تغير في المشهد التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سياحة واجواء نارية في أعالي كسروان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مرفأ جونية السياحي مساحة انمائية معطلة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
مرفأ جونية السياحي مساحة انمائية معطلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حمية من الجنوب يعلن احتكار أموال التزفيت للجنوب... ومن الشوف يتراجع عن أقواله
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حمية من الجنوب يعلن احتكار أموال التزفيت للجنوب... ومن الشوف يتراجع عن أقواله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حكم أمهز للـLBCI: الرد الإيراني ورد محور المقاومة آتٍ حتى لو توقف العدوان على غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حكم أمهز للـLBCI: الرد الإيراني ورد محور المقاومة آتٍ حتى لو توقف العدوان على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فيروس شلل الأطفال يهدد أطفال غزة... وإسرائيل ترفض دعوات الأمم المتحدة لتلقيحهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
فيروس شلل الأطفال يهدد أطفال غزة... وإسرائيل ترفض دعوات الأمم المتحدة لتلقيحهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:19
كهرباء لبنان: خروج آخر مجموعة إنتاجية قسرا عن الشبكة جراء عدم تأمين مادة الغاز أويل
أخبار لبنان
08:19
كهرباء لبنان: خروج آخر مجموعة إنتاجية قسرا عن الشبكة جراء عدم تأمين مادة الغاز أويل
2
أخبار لبنان
01:12
أدرعي: غارة إسرائيلية على النبطية في لبنان استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله (فيديو)
أخبار لبنان
01:12
أدرعي: غارة إسرائيلية على النبطية في لبنان استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله (فيديو)
3
صحف اليوم
00:07
طلب من عون لهوكشتين (الاخبار)
صحف اليوم
00:07
طلب من عون لهوكشتين (الاخبار)
4
منوعات
05:33
"أنا اليوم مني بالمستشفى"... نارين بيوتي تكشف تطورات جديدة عن وضعها الصحي: ما تخافوا!
منوعات
05:33
"أنا اليوم مني بالمستشفى"... نارين بيوتي تكشف تطورات جديدة عن وضعها الصحي: ما تخافوا!
5
أمن وقضاء
23:36
سقوط شهداء في غارة اسرائيلية تستهدف تول في النبطية...
أمن وقضاء
23:36
سقوط شهداء في غارة اسرائيلية تستهدف تول في النبطية...
6
فنّ
06:05
"أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه؟"... تفاصيل صادمة بقضية وفاة ماثيو بيري: أطباء متورطون وما علاقة "ملكة الكيتامين"؟
فنّ
06:05
"أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه؟"... تفاصيل صادمة بقضية وفاة ماثيو بيري: أطباء متورطون وما علاقة "ملكة الكيتامين"؟
7
منوعات
13:35
"المرأة الأكثر نشاطًا جنسيًا بأستراليا"... شابة تشعل الانترنت بعدد الرجال الذين أقامت معهم علاقة بليلة واحدة!
منوعات
13:35
"المرأة الأكثر نشاطًا جنسيًا بأستراليا"... شابة تشعل الانترنت بعدد الرجال الذين أقامت معهم علاقة بليلة واحدة!
8
اسرار
23:51
أسرار الصحف 17-08-2024
اسرار
23:51
أسرار الصحف 17-08-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More