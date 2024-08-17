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"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما

أمن وقضاء
2024-08-17 | 15:45
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&quot;المعلومات&quot; تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما
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"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما

داهمت دورية من مخابرات الجيش بتاريخ 12/08/2024، وبناء لشكوى من مواطنين، منزلًا في بلدة كفرشيما- حارة الدير لتوقيف المدعوين (خ. ف.)، و(ال. ف.). فلم يعثر عليهما، وتم ضبط /6/ بنادق صيد، وصندوق من الخرطوش. وأثناء محاولة البحث عنهم، تم العثور على /5/ جثث متحلّلة داخل غرفة خلف المنزل في الحديقة.

وفي اليوم التالي، أوقفت فصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي في المنزل المدعو: خ. ف. (مواليد عام 1972، لبناني)، ثمّ أحيل الملفّ إلى شعبة المعلومات للتوسّع بالتحقيق. وقد اعترف المدعو (خ. ف.) أن الغرفة المذكورة هي مدفن للعائلة، وجميع سكان المحلّة يعلمون بوجودها. وأنه بداخلها يوجد جثة والده (ح. ف.) الذي توفي في العام 2005، وأشقائه الأربعة: (ج. ف.) الذي توفي في العام 1986، و(خ. ف.) في العام 2000، و(ب. ف.) في العام 2023، و(ال. ف.) في 27/07/2024.

وأكد أنه هو من قام بدفن شقيقه (ال) وأنه لم يخبر أحدًا عن الأمر، ولم يُحضر رجل دين للصلاة عليه كونها كانت وصية شقيقه المتوفّي. 

وتعهّد أيضًا بأن يقوم بنقل الجثث من داخل الغرفة إلى مدفن مرخّص.

وأفاد الطبيب الشرعي في تقريره أنّ (ال) قد توفّي في التاريخ المذكور أعلاه، بطريقة طبيعيّة.

وتمّ أخذ عيّنات من المدعو (خ) ووالدته التي لا تزال على قيد الحياة، ومن الجثث التي عُثر عليها للتأكّد من هويّة أصحابها.

وطلبت المديرية من جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخّي الدقّة، وعدم نشر أية معلومات قبل التأكّد من صحّتها.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ.

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