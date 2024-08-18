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استهدف كنيسة سيّدة السّاحل للروم الملكيين الكاثوليك في جلّ الدّيب وسرق من داخلها سبعة صلبان
أمن وقضاء
2024-08-18 | 03:53
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استهدف كنيسة سيّدة السّاحل للروم الملكيين الكاثوليك في جلّ الدّيب وسرق من داخلها سبعة صلبان
أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المدعو م. ص. (من مواليد عام 1973، لبناني) في محلّة عين الرمانة، لدخوله، بتاريخ 11-8-2024، وبواسطة الكسر والخلع، إلى مكتب إدارة كنيسة سيّدة السّاحل للروم الملكيين الكاثوليك في جلّ الدّيب، وسرق من داخلها سبعة "صلبان ذهبية" تُقدّر قيمتها بسبعة آلاف دولار أميركيّ، كما ضبطت الشعبة الفان المستخدم في عمليّة السّرقة.
و م.ص. مطلوب بموجب أكثر من /100/ مذكّرة قضائيّة بجرائم سرقة وسلب، مخدرات، وانتحال صفة.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليّة السّرقة من داخل الكنيسة بواسطة الكسر والخلع، إضافةً إلى تنفيذ عمليّات سرقة متعدّدة من منطقتَي السبتيّة، وجسر الباشا، أبرزها كنيسة السبتيّة، ومدرسة الآشورية، وبناية كاريتاس، وأنّه كان يدخل الى مواقع السّرقة بحجّة بيع مواد للتنظيف، ثم ينفذ عمليات السّرقة. كما اعترف أنه كان يبيع المسروقات في محلّة صبرا، ويستحصل بثمنها على المخدّرات.
واجري المقتضى القانوني بحقّه، ولا يزال التّحقيق جاريًا بإشراف القضاء المختص.
وعممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، طالبة مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، التّوجّه إلى فرع التّحقيق في شعبة المعلومات، الكائن في ثكنة المقر العام لقوى الامن الداخلي- الأشرفيّة، أو الاتصال على الرقم ۱۷۸۸، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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"المعلومات" تتابع التحقيق في قضية إكتشاف خمس جثث داخل أحد المنازل في كفرشيما
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