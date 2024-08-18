تيننتي: إصابة 3 جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل بجروح طفيفة في جنوب لبنان

أعلن المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أن "ثلاثة جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل كانوا في دورية صباح اليوم، أُصيبوا اليوم الاحد، بجروح طفيفة عندما وقع انفجار بالقرب من آليتهم التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان".وأكد تيننتي أن "جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم"، لافتا إلى أننا "نحقق في الحادث".وذكّر "بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".