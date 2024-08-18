قوى الامن تعمم صورة مفقودة في فنيدق - عكار

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: زهرة حسين ابراهيم (من مواليد عام 2005، لبنانية) التي غادرت منزلها الكائن في بلدة فنيدق - عكار، بتاريخ 9-8-2024، إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة مشمش في وحدة الدرك الإقليمي، على الرَّقم 895011/06للادلاء بما لديهم من معلومات.